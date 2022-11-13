Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 12 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



В субботу, 12 ноября, продолжились матчи основного раунда соревнований. Команды группы I провели матчи 2-го тура.



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 12 ноября

Основной раунд. Группа I. 2-й тур



Хорватия — Дания – 17:26.

Норвегия — Швеция – 27:25.



В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.