Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 12 ноября, турнирная таблица
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
В субботу, 12 ноября, продолжились матчи основного раунда соревнований. Команды группы I провели матчи 2-го тура.
Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 12 ноября
Основной раунд. Группа I. 2-й тур
Хорватия — Дания – 17:26.
Норвегия — Швеция – 27:25.
В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.
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