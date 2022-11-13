Прошлогодний победитель чемпионата Великобритании по снукеру выбыл из борьбы в 1/16 финала
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На чемпионате Великобритании по снукеру, который проходит в Йорке, состоялись первые матчи 1/16 финала. И уже не обошлось без сенсации. Прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая уступил англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.
В другом матче 1/16 финала Марк Аллен в североирландском дерби нанёс поражение Джордану Брауну со счётом 6:4.
В этом году победитель уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
16 лучших гарантированно получат призовые деньги на основных этапах, но должны выиграть матч первого раунда, чтобы они учитывались в мировом рейтинге.
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