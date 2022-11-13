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Сборная России по самбо выиграла медальный зачёт чемпионата мира

Сборная России по самбо выиграла медальный зачёт чемпионата мира
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Сборная России по самбо выиграла пять золотых медалей в заключительный день чемпионата мира, который прошёл в Бишкеке.

Станислав Скрябин первенствовал в весовой категории до 79 кг. Антон Коновалов стал лучшим в категории до 98 кг. Саид Саидов завоевал золото в категории до 88 кг, а Сослан Джанаев стал чемпионом мира в категории свыше 98 кг.

У женщин Дарье Речкаловой не было равных в весовой категории до 80 кг, а Анжела Гаспарян выиграла серебряную медаль в категории свыше 80 кг.

Российские самбисты заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 19 медалей (13 золотых, две серебряные, четыре бронзовые).

Напомним, спортсмены из России выступали под флагом Международной федерации самбо (FIAS) в соответствии с решением исполкома организации.

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