Нил Робертсон неожиданно вылетел в 1/16 финала чемпионата Великобритании

Чемпион мира 2010 года по снукеру, австралиец Нил Робертсон завершил выступления на чемпионате Великобритании, потерпев неожиданное поражение в 1/16 финала от англичанина Джо Перри — 2:6.
Робертсон является вторым номером мирового рейтинга. Перри занимает 30-е место.
В 1/8 финала соперником Перри станет победитель противостояния Стюарт Бинэм (Англия) — Лиам Хайфилд (Англия). Их матч состоится завтра и начнётся в 22:00 мск.
Напомним, это не первая сенсация на данной стадии соревнований. Ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая уступил англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.
В этом году победитель уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
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