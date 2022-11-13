Российские самбисты установили рекорд «новой эры» на чемпионате мира в Бишкеке

Сборная России по самбо, которая выступала под флагом Международной федерации самбо (FIAS), одержала уверенную победу в медальном зачёте на чемпионате мира, прошедшем 11–13 ноября в Бишкеке (Киргизия).



Российские самбисты завоевали 19 медалей: 13 золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Результат, показанный российской сборной, стал лучшим результатом «новой эры» — после того как в 2021 году FIAS приняла решение сократить число весовых категорий в каждой дисциплине с девяти до семи.

Чемпионами мира в составе сборной России стали Саян Хертек (весовая категория до 58 кг), Шамиль Зилфикаров (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Сергей Рябов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Карина Черевань (до 65 кг), Олеся Посылкина (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг), Шейх‑Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Саид Саидов (боевое самбо, до 88 кг), Виктор Немков (боевое самбо, до 98 кг), Сослан Джанаев (боевое самбо, свыше 98 кг).