Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 13 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



В воскресенье, 13 ноября, продолжились матчи основного раунда соревнований. Команды группы II провели матчи 2-го тура.



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 13 ноября

Основной раунд. Группа II. 2-й тур



Нидерланды — Испания – 29:29.

Франция — Черногория – 27:19.



В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.