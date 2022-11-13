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Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 13 ноября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 13 ноября, турнирная таблица
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

В воскресенье, 13 ноября, продолжились матчи основного раунда соревнований. Команды группы II провели матчи 2-го тура.

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 13 ноября
Основной раунд. Группа II. 2-й тур

Нидерланды — Испания – 29:29.
Франция — Черногория – 27:19.

В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Турнирная таблица женского ЧЕ-2022 по гандболу

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.

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