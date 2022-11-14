Трое россиян во главе с Яном Непомнящим сыграют на Speed Chess Championship

Трое российских гроссмейстеров во главе с вице-чемпионом мира 2021 года Яном Непомнящим примут участие в традиционном онлайн-турнире Speed Chess Championship.

Последнюю путёвку завоевал трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, выигрыв вчерашний отборочный турнир. Помимо Непомнящего и Грищука, Россию представит также финалист кубка мира ФИДЕ 2013 года Дмитрий Андрейкин.

Из зарубежных участников стоит выделить Магнуса Карлсена, Дина Лижэня, Хикару Накамуру, Фабиано Каруану, Левона Ароняна, Нодирбека Абдусатторова, Нихала Сарина и других топ-шахматистов.

Главное событие в мире быстрых онлайн-шахмат стартует 21 ноября.на платформе Chess.com. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов.