Дарья Клишина показала, как гуляет по пляжу в купальнике. Видео

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в купальник, выложила видео, в котором показано, как она гуляет по пляжу.

Напомним, 26 июня 31-летняя Дарья Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Дарья Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017 в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.