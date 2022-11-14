Экс-гольфистка Спиранак: в этом году у меня был период, когда я боялась выходить из дома

Бывшая профессиональная гольфистка Пейдж Спиранак, являющаяся одной из самых известных личностей в этом виде спорта и пользующаяся огромной популярностью в соцсетях, рассказала об одном из самых неприятных случаев, который произошёл с ней в 2022 году.
«В этом году у меня был период, когда я боялась выходить из дома и чувствовала себя довольно некомфортно в общественных местах. Мне казалось, что я больше не могу жить нормальной жизнью. Я пошла на свадьбу после напряжённой рабочей поездки и хотела расслабиться. Я сделала несколько снимков и прекрасно проводила время, пока не заметила, как четверо парней снимают меня на видео и фотографируют», — приводит слова Спиранак Betsperts.
По данным GolfMagic, Пейдж Спиранак является самым популярным игроком в гольф.
- 14 ноября 2022
-
11:40
-
11:29
-
10:39
-
09:52
-
09:21
-
09:16
- 13 ноября 2022
-
23:59
-
22:51
-
19:44
-
19:30
-
19:11
-
18:51
-
17:08
-
17:02
-
12:39
-
08:00
-
00:43
-
00:08
- 12 ноября 2022
-
23:53
-
22:22
-
22:06
-
21:49
-
21:39
-
17:31
-
15:43
-
08:00
-
00:20
- 11 ноября 2022
-
20:56
-
19:48
-
18:58
-
17:46
-
16:54
-
16:33
-
15:53
-
15:32