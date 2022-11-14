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Экс-гольфистка Спиранак: в этом году у меня был период, когда я боялась выходить из дома

Экс-гольфистка Спиранак: в этом году у меня был период, когда я боялась выходить из дома
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Бывшая профессиональная гольфистка Пейдж Спиранак, являющаяся одной из самых известных личностей в этом виде спорта и пользующаяся огромной популярностью в соцсетях, рассказала об одном из самых неприятных случаев, который произошёл с ней в 2022 году.

«В этом году у меня был период, когда я боялась выходить из дома и чувствовала себя довольно некомфортно в общественных местах. Мне казалось, что я больше не могу жить нормальной жизнью. Я пошла на свадьбу после напряжённой рабочей поездки и хотела расслабиться. Я сделала несколько снимков и прекрасно проводила время, пока не заметила, как четверо парней снимают меня на видео и фотографируют», — приводит слова Спиранак Betsperts.

По данным GolfMagic, Пейдж Спиранак является самым популярным игроком в гольф.

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