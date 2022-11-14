МФК КПРФ начинает серию домашних матчей

Вице-чемпионы прошлого сезона Суперлиги спустя полтора месяца возвращаются на родную арену. В ближайшие понедельник и вторник, 14 и 15 ноября, мини-футбольный клуб КПРФ будет принимать «Ухту» — единственный коллектив PARI-Суперлиги, который в текущем чемпионате еще не потерпел ни одного поражения.
МФК КПРФ приглашает зрителей на матчи, где всех ждёт насыщенная программа: аквагрим, развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!
Обе встречи пройдут в УСЦ «Юность», по адресу: г. Подольск, мкр Климовск, Проезд Юности, 1. Начало матчей в 19:30.
Фото: МФК КПРФ
МФК КПРФ основан в 2003 году. В 2009 году команда получила профессиональный статус. В Суперлиге клуб принимает участие с сезона 2011/2012.
КПРФ — чемпион России – 2020, дважды серебряный призёр в 2019 и 2022, а также бронзовый призёр Лиги чемпионов 2019/20.
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