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Результаты чемпионата России по шахматам среди корпоративных команд

Результаты чемпионата России по шахматам среди корпоративных команд
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Федерация шахмат России провела корпоративный чемпионат России 2022 года по шахматам. Чемпионат проводился в два этапа.

На первом этапе прошли внутриотраслевые онлайн чемпионаты с видеоконтролем через игровую зону корпоративныешахматы.рф. Это позволило командам компаний привлечь к участию сотрудников из разных регионов России и определить лучших, которые смогут представлять компанию в финальном турнире.

На втором этапе десять сильнейших команд (по два победителя своих отраслей) встретились уже в очном турнире в Москве в Центральном доме шахматиста и разыграли абсолютное первенство в очном командном турнире на четырёх досках.

С начала турнира вперед вырвалась команда ПАО “Россети” – победитель прошлогоднего корпоративного чемпионата. С небольшим отставанием шли команды ПАО НК “Роснефть” и “СБЕР”. Лидерство ПАО “Россети” было упущено только в последнем туре после поражения от команды ПАО “Сургутнефтегаз”. И в итоге на первое место вышла команда ПАО НК “Роснефть”, которая набрала 15 командных очков из 18 возможных (6 командных побед и 3 ничьи), одержав заслуженную победу.

Второе место осталось у команды ПАО “Россети”, а третье у команды “СБЕР”.

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