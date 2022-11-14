Оргкомитет летней Олимпиады-2024 в Париже представил официальный талисман соревнований

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил официальный талисман соревнований.
В качестве талисмана были выбраны две игрушки в виде фригийских колпаков, которые являются символом республиканской Франции. Они получили название «Фриги».
Фото: РИА Новости
Олимпиада-2024 — 33-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Изначальными кандидатами на проведение Игр были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Рим (Италия). До 27 июля 2015 года кандидатом был также Бостон (США), но он был заменён на Лос-Анджелес из-за отсутствия общественной поддержки.
Париж был выбран хозяином Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).
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