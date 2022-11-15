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Российские шахматисты завоевали 12 медалей на детском первенстве Европы — 2022

Российские шахматисты завоевали 12 медалей на детском первенстве Европы — 2022
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Юные российские шахматисты завоевали 12 медалей (пять золотых, пять серебряных и две бронзовые) на детско-юношеском первенстве Европы — 2022, которое прошло в Анталье (Турция).

Мальчики до 8 лет

1. Роман Шогджиев (Россия) – 7,5 очка из 9.
2. Марк Льяри (Франция) — 7,5.
3. Али Пойраз Уздемир (Турция) — 7,5.

Мальчики до 12 лет

1. Патрик Чеслак (Польша) — 7,5.
2. Хаган Ахмад (Азербайджан) — 7.
3. Марат Гильфанов (Россия) – 7.

Юноши до 16 лет

1. Тимоте Разафиндрацима (Франция) — 7,5.
2. Эрдем Хубукшанов (Россия) – 7.
3. Эмин Оганян (Армения) — 7.

Юноши до 18 лет

1. Рудик Макарян (Россия) – 7,5.
2. Володар Мурзин (Россия) – 7.
3. Мамикон Гарибян (Армения) — 6,5.

Девочки до 8 лет

1. Софья Кокарёва (Россия) – 9 очков из 9!
2. Зое Веселов (Англия) — 7.
3. Лила Рзадковска (Польша) — 6,5.

Девочки до 10 лет

1. Марианта Лампу (Греция) — 8,5.
2. Кристина Завиваева (Россия) – 7,5.
3. Лейла Мирзалиева (Азербайджан) — 7.

Девочки до 12 лет

1. Диана Преображенская (Россия) – 7,5.
2. Вероника Юдина (Россия) – 7.
3. Оксана Горячкина (Россия) – 7.

Девушки до 14 лет

1. Валерия Клеймёнова (Россия) – 7,5.
2. Яна Жапова (Россия) – 7.
3. София Москалец (Украина) – 7.

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