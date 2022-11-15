Китайский бегун курил сигарету во время марафона

Во время легкоатлетического марафона в китайском Цзяндэ зрителям и участникам представилась необычная сцена.
Как сообщает канадское издание Running Magazine, 50-летний бегун, известный по прозвищу Дядя Чен, попал в заголовки газет после того, как пробежал почти семь километров, куря сигарету по пути.
Фотографии с бегуном попали в тренды на китайском сайте микроблогов Weibo. Некоторые критикуют китайцев, которым разрешено курить во время соревнований.
Фото: Weibo
Сообщается, что Дядя Чен завершил гонку за 3 часа 28 минут (точнее, 3:28.45) и занял 574-е место в общем зачёте (примерно из 1500 бегунов).
Это не первый раз, когда его фотографируют с сигаретой в руке во время марафона. Дядя Чен также является бегуном на ультрамарафонские дистанции, которые длиннее марафонов.
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