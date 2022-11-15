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Женская сборная Дании по гандболу недовольна поведением норвежских болельщиков на ЧЕ

Женская сборная Дании по гандболу недовольна поведением норвежских болельщиков на ЧЕ
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Женская сборная Дании по гандболу в преддверии заключительного матча основного этапа чемпионата Европы в группе I со сборной Норвегии выразила недовольство тем, что норвежские болельщики используют колокольчики во время поддержки своей команды на турнире.

«Мне очень не нравятся эти колокольчики. Они производят много раздражающего шума, и это становится предметом разговора каждый раз. Это действительно действует на нервы», — заявила левая крайняя сборной Дании Эмма Фриис в интервью TV2.

«Они очень раздражают. Я могу понять, что Норвегии это нравится, потому что это создаёт определённую атмосферу и шум в зале. Но оппонентам это неприятно слушать», — солидарна со своей партнёршей по сборной правая полусредняя Мие Хёйлунд.

Матч между сборными Норвегии и Дании состоится 16 ноября. Норвежки уже гарантировали себе место в полуфинале. Датчанкам для этого нужно набрать ещё одно очко.

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