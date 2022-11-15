Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Двукратная чемпионка России по метанию диска дисквалифицирована на два года за допинг

Двукратная чемпионка России по метанию диска дисквалифицирована на два года за допинг
Комментарии

Двукратная чемпионка России по метанию диска Елена Панова дисквалифицирована на два года за употребление допинга.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в организме 35‑летней легкоатлетки был обнаружен запрещённый препарат 1,3‑диметилбутиламин.

Елена Панова выступает за сборную России по лёгкой атлетике с 2013 года. Она является обладательницей серебряной медали Универсиады в Казани, многократной победительницей и призёром первенств национального значения, участницей чемпионата мира в Пекине.

Дискометательница представляет Москву и Владимирскую область. За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022