Двукратная чемпионка России по метанию диска дисквалифицирована на два года за допинг

Двукратная чемпионка России по метанию диска Елена Панова дисквалифицирована на два года за употребление допинга.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в организме 35‑летней легкоатлетки был обнаружен запрещённый препарат 1,3‑диметилбутиламин.

Елена Панова выступает за сборную России по лёгкой атлетике с 2013 года. Она является обладательницей серебряной медали Универсиады в Казани, многократной победительницей и призёром первенств национального значения, участницей чемпионата мира в Пекине.

Дискометательница представляет Москву и Владимирскую область. За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».