Акробатическая программа вошла в групповые соревнования по синхронному плаванию на ОИ-2024

Акробатическая программа станет частью групповых соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает «РИА Новости Спорт».



Напомним, российские синхронистки завоёвывали золотые медали групповых соревнований на последних шести Олимпиадах.



В данный момент российские и белорусские спортсмены отстранены от международных турниров решением Международной федерации плавания (FINA).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Изначальными кандидатами на проведение Игр были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Рим (Италия). До 27 июля 2015 года кандидатом был также Бостон (США), но он был заменён на Лос-Анджелес из-за отсутствия общественной поддержки.

Париж был выбран хозяином Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).