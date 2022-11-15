«Поздно. Придётся нести ответственность за нанесённый вред». Агапитов — о заявлении Баха

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов резко высказался о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который на проходящем в эти дни на острове Бали (Индонезия) саммите G20 призвал в дальнейшем не политизировать спорт.

Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие.

«Это только слова, на деле же мы видим обратное: отклонения и несоответствия принципам и спорта, и олимпийского движения. Прозвучавшие в заявлении Баха призывы не новы, они выглядят запоздало. Вред спорту уже нанесён, за это придётся нести ответственность», — заявил Агапитов в интервью «РИА Новости Спорт».