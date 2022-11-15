Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Поздно. Придётся нести ответственность за нанесённый вред». Агапитов — о заявлении Баха

«Поздно. Придётся нести ответственность за нанесённый вред». Агапитов — о заявлении Баха
Комментарии

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов резко высказался о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который на проходящем в эти дни на острове Бали (Индонезия) саммите G20 призвал в дальнейшем не политизировать спорт.

Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие.

«Это только слова, на деле же мы видим обратное: отклонения и несоответствия принципам и спорта, и олимпийского движения. Прозвучавшие в заявлении Баха призывы не новы, они выглядят запоздало. Вред спорту уже нанесён, за это придётся нести ответственность», — заявил Агапитов в интервью «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
«Правильные и справедливые слова». Вяльбе — о заявлении Баха на G20
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022