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Дворкович рассказал о состоянии Карпова, выписанного из больницы

Дворкович рассказал о состоянии Карпова, выписанного из больницы
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подтвердил, что 12-го чемпиона мира гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы.

«Анатолия Карпова выписали из больницы. Он в порядке. Уже находится дома», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О госпитализации 71-летнего Карпова стало известно 29 октября, когда он неудачно упал. По одним данным, это случилось около здания Госдумы в результате нападения. По информации супруги шахматиста, речь шла о бытовой травме пожилого человека. Сообщения о диагнозе также разнились. От отёка мозга, множественных переломов и кровоизлияния до пневмонии. В больнице Карпов находился в отделении интенсивной терапии.

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