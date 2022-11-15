Дворкович рассказал о состоянии Карпова, выписанного из больницы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подтвердил, что 12-го чемпиона мира гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы.

«Анатолия Карпова выписали из больницы. Он в порядке. Уже находится дома», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



О госпитализации 71-летнего Карпова стало известно 29 октября, когда он неудачно упал. По одним данным, это случилось около здания Госдумы в результате нападения. По информации супруги шахматиста, речь шла о бытовой травме пожилого человека. Сообщения о диагнозе также разнились. От отёка мозга, множественных переломов и кровоизлияния до пневмонии. В больнице Карпов находился в отделении интенсивной терапии.