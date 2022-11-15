Ромашина не считает совпадением добавление в ОИ вида, в котором не выступает Россия

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина отреагировала на добавление акробатической программы в соревнования групп на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Напомним, российские синхронистки завоёвывали золотые медали групповых соревнований на последних шести Олимпиадах. Теперь медали в группах будут разыгрываться по итогам трёх программ. При этом хайлайты (под этим названием более известна акробатическая программа) – единственный вид синхронного плавания, в котором россиянки на чемпионатах мира никогда не выступали.
«Нагрузка будет увеличена, и очень сильно, у дуэта она увеличится ещё больше. С одной стороны, это популяризация нашего вида спорта. Возможно, в дальнейшем программа «хайлайты» может заменить техническую и произвольную, это не исключено — комбинированную программу так быстро убрали из программы чемпионата мира. Было бы интереснее, если бы в хайлайтах участвовали десять человек, были бы интереснее поддержки, рисунки, перестроения.
Но тут возникает другой вопрос. Сборная России никогда не участвовала именно в этой программе, и именно «хайлайт» вводят в программу Олимпийских игр. Совпадение? Не думаю», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».
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