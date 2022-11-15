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Джадд Трамп вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании — 2022 по снукеру

Джадд Трамп вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании — 2022 по снукеру
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Чемпион мира по снукеру 2019 года третий номер мирового рейтинга англичанин Джадд Трамп вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании — 2022, который продлится до 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке.

В 1/16 финала Трамп со счётом 6:5 обыграл китайца Сяо Годуна (34-й в мировом рейтинге).

За выход в четвертьфинал Трамп встретится с победителем противостояния между англичанами Шоном Мерфи и Дэвидом Гилбертом.

Отметим, что ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.

В этом году победитель чемпионата Великобритании уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).

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