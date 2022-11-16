Президенту ПКР Рожкову отказали в выдаче визы в Германию на генассамблею МПК

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что власти Германии отказались выдать ему визу для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК).
«В среду в Берлине состоится внеочередная генассамблея МПК, на которой в том числе будет рассматриваться статус ПКР и статус Паралимпийского комитета Беларуси. Мы заранее представили все необходимые документы для получения визы, заручились поддержкой МПК, который обещал нам помощь как принимающая сторона в Германии. Но, к сожалению, власти Германии отказали нам и отвергли запрос МПК по выдаче виз.
Решение является беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира МПК. Расцениваем это как вмешательство политики в спорт, что противоречит олимпийским и паралимпийским ценностям. Мы отладили все каналы связи для участия в генассамблее МПК в режиме видеоконференцсвязи», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».
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