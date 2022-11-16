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Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 15 ноября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 15 ноября, турнирная таблица
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Завершился очередной день основного этапа женского чемпионата Европы по гандболу. Сборная Черногории обыграла команду Румынии со счётом 35:34. Французские гандболистки разгромили соперниц из Германии – 29:21.

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 15 ноября
Основной раунд. Группа II. 3-й тур

Румыния – Черногория – 34:35
Франция – Германия – 29:21

Сборная Франции гарантировала себе выход в полуфинал с первого места в группе. Накануне стало известно, что в полуфинал попали команды Норвегии и Черногории.

Турнирная таблица женского ЧЕ-2022 по гандболу

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.

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