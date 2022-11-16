С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
16 ноября завершится основной этап и станут известны все полуфиналисты. Вакантным остаётся только одно место. Сборные Франции, Черногории и Норвегии досрочно вышли в квартет сильнейших.
Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 16 ноября
Основной раунд. Группа I. 4-й тур
17:30 Венгрия – Словения
20:00 Хорватия – Швеция
22:30 Норвегия – Дания
Группа II. 4-й тур
17:30 Румыния — Германия
20:00 Нидерланды — Черногория
22:30 Франция — Испания
Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.
- 16 ноября 2022
-
08:00
-
02:39
-
00:03
-
00:02
- 15 ноября 2022
-
21:34
-
19:42
-
19:08
-
18:40
-
18:14
-
17:01
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
14:54
-
14:36
-
13:49
-
12:48
-
11:32
-
10:25
-
09:47
-
09:02
-
00:22
- 14 ноября 2022
-
21:07
-
20:11
-
16:46
-
15:47
-
15:26
-
14:00
-
12:12
-
11:40
-
11:29
-
10:39
-
09:52
-
09:21
-
09:16