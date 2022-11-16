С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

16 ноября завершится основной этап и станут известны все полуфиналисты. Вакантным остаётся только одно место. Сборные Франции, Черногории и Норвегии досрочно вышли в квартет сильнейших.



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 16 ноября

Основной раунд. Группа I. 4-й тур



17:30 Венгрия – Словения

20:00 Хорватия – Швеция

22:30 Норвегия – Дания

Группа II. 4-й тур



17:30 Румыния — Германия

20:00 Нидерланды — Черногория

22:30 Франция — Испания



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.