Сёстры Аверины показали фото с Маргаритой Мамун
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки выложили фотографию с олимпийской чемпионкой 2016 года по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.
«Очень рады были видеть тебя», — подписали они снимок.
Фото: из личного архива сестёр авериных
На летней Олимпиаде 2016 года, которая проходила в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Маргарита Мамун завоевала золото в личном многоборье. Второе место в этом виде заняла другая россиянка, Яна Кудрявцева. Бронзовую медаль завоевала представительница Украины Анна Ризатдинова.
Также Маргарита Мамун — семикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр 2015 года.
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