Глава Федерации шахмат России Филатов принял решение переизбираться ещё на один срок

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов принял решение баллотироваться ещё на один срок.

Отчётно-выборочный съезд ФШР пройдёт 17 декабря в Москве.

«В 2014 году шахматисты России выбрали меня президентом ФШР. За эти годы нашей команде удалось сделать многое для развития шахмат в нашей стране.



В России прошли десятки международных соревнований, в том числе три чемпионата мира по классическим шахматам, три турнира претендентов ФИДЕ, четыре Кубка мира и два чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу.



Трижды наши шахматисты становились претендентами на звание чемпиона мира, и впереди у нас – ещё один матч в апреле 2023 года.



В командных турнирах сборная России завоевала за эти годы рекордное количество медалей. Успехи нашей сборной неоднократно отмечались на высоком государственном уровне», — написал Филатов в обращении на официальном сайте ФШР.

Также глава ФШР сообщил, что вместе с ним на выборы идёт его команда из пяти вице-президентов: это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин.