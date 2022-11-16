Президент Индонезии сообщил, что страна готова принять Олимпийские игры в 2036 году
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Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о готовности Индонезии принять летние Олимпийские игры в 2036 году.
По информации портала Detik, Видодо готовит город Нусантара, куда глава государства планирует перенести столицу страны, для проведения Олимпийских игр.
Страна-организатор Олимпийских игр 2036 года должна быть объявлена в период между 2025 и 2029 годами. Помимо Индонезии, среди потенциальных заявок числятся Египет (новая административная столица), Южная Корея (Сеул), Китай (13 городов), Индия (Ахмедабад), Россия (пять городов), совместная заявка Германии и Израиля (Берлин — Тель-Авив), Украина (Одесса), Дания (Копенгаген), Канада (Монреаль — Торонто), Мексика (Гвадалахара — Мехико — Тихуана — Монтеррей).
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