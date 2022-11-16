МФК КПРФ победил «Ухту» в 4-м туре Суперлиги

Мини-футбольный клуб КПРФ одержал победу в 4-м туре Суперлиги, в котором его соперником была «Ухта». Счёт матча — 4:1 в пользу КПРФ.

В составе КПРФ дубль сделал Денер, по одному мячу на счету Артёма Ниязова и Арсена Багирова.

В 3-м туре мини-футбольной Суперлиги КПРФ также играл с «Ухтой» и потерпел поражение со счётом 2:5.

После восьми сыгранных матчей КПРФ занимает четвёртое место в турнирной таблице. На счету команды четыре победы, две ничьих и два поражения. Таким образом, в её активе 14 очков. Первые три места занимают «Новая Генерация» (18 очков), «Ухта» (15 очков) и «Газпром-Югра» (14 очков).

Действующим победителем мини-футбольной Суперлиги является клуб «Газпром-Югра».