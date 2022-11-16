Гандболистки сборной Дании решили отключить соцсети во время ЧЕ из-за оскорблений

Несколько гандболисток сборной Дании решили не пользоваться социальными сетями из-за постоянной критики и оскорблений.

«Такова культура сегодня. Не только по отношению к нам, но и в обществе вообще много плохого пишут. Мы также получаем это. Несколько лет назад я решила не читать СМИ или социальные сети», — признаётся голкипер датской сборной Сандра Тофт в интервью Ekstra Bladet.

С ней солидарна её партнёрша по национальной команде Луисе Бургор.

«Каким бы циничным и суровым вы ни были, на вас подействует, если вы прочитаете о себе что-то плохое. Я не понимаю, почему люди пишут что-то оскорбительное лично об игроках. Но я также знаю, что Сандра — мегасильный человек. Она с этим справится, так что они могут просто заткнуться».

Линейная Катрине Хейндаль считает оскорбления в интернете порочным поведением.

«Время от времени приходят сообщения. Надеюсь, для многих это не проблема, но такое случается, когда играешь на таком уровне. Я думаю, это неуважение. Это слишком глупо, чтобы прятаться за клавиатурой, это порочно».

Напомним, сегодня, 16 ноября, сборная Дании проведёт последний, решающий матч на основном этапе чемпионата Европы со сборной Норвегии. Для гарантированного выхода в полуфинал датчанок устроит любой результат, кроме поражения.