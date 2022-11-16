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Талисман ПГК ЦСКА развлекал болельщиков на баскетбольном матче

Талисман ПГК ЦСКА развлекал болельщиков на баскетбольном матче
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В понедельник, 14 ноября, игроки и представители ПГК ЦСКА пришли поддержать баскетбольных одноклубников на трибунах дворца спорта «Мегаспорт». Кроме того, на трибунах и в перерывах на паркете болельщиков развлекала лошадка Ника – талисман женской гандбольной команды.

Баскетболисты ЦСКА одержали уверенную домашнюю победу над командой «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ. Встреча завершилась со счетом 107:63 в пользу армейцев.

Отметим, что это уже стало традицией: девушки из ПГК ЦСКА регулярно посещают матчи других армейских клубов и активно поддерживают представителей большой красно-синей семьи.

По итогам 10 сыгранных туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, одержав победы во всех играх. На счету команды 20 очков. Следом, с 18 очками в активе, идут «Ростов-Дон» и «Звезда» (Звенигород).

Действующими чемпионами Суперлиги являются гандболистки из команды «Ростов-Дон».

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