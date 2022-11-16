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Румынская гандболистка установила историческое достижение на чемпионате Европы в Словении

Румынская гандболистка установила историческое достижение на чемпионате Европы в Словении
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Полусредняя сборной Румынии по гандболу Кристина Нягу стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы среди женщин и мужчин.

Во вчерашнем матче со сборной Черногории (34:35) Нягу забросила девять голов и довела свой бомбардирский счёт на чемпионатах Европы до 296. Это помогло ей опередить лидировавшего до этого момента гандболиста мужской сборной Исландии Гудьона-Валура Сигурдссона, на счету которого 288 голов. Третье место занимает француз Никола Карабатич, который поразил ворота соперников на чемпионатах Европы 279 раз.

Нягу уже сегодня, в заключительном матче основного этапа чемпионата Европы со сборной Германии, может стать первым игроком, который на первенствах континента преодолеет отметку в 300 заброшенных мячей.

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