Румынская гандболистка установила историческое достижение на чемпионате Европы в Словении

Полусредняя сборной Румынии по гандболу Кристина Нягу стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы среди женщин и мужчин.

Во вчерашнем матче со сборной Черногории (34:35) Нягу забросила девять голов и довела свой бомбардирский счёт на чемпионатах Европы до 296. Это помогло ей опередить лидировавшего до этого момента гандболиста мужской сборной Исландии Гудьона-Валура Сигурдссона, на счету которого 288 голов. Третье место занимает француз Никола Карабатич, который поразил ворота соперников на чемпионатах Европы 279 раз.

Нягу уже сегодня, в заключительном матче основного этапа чемпионата Европы со сборной Германии, может стать первым игроком, который на первенствах континента преодолеет отметку в 300 заброшенных мячей.