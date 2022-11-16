Тренер женской сборной Дании по гандболу: услышу о себе многое, если проиграем Норвегии

Главный тренер женской сборной Дании по гандболу Йеспер Йенсен рассказал, что готов к критике на родине в случае поражения от Норвегии в решающем матче основного этапа чемпионата Европы в Словении.

«Это будет новая глава — победить Норвегию впервые за слишком долгое время. Целых восемь лет, я даже не хочу об этом вспоминать. Это немного больно. Я знаю, что услышу о себе многое после возвращения, если мы проиграем», — рассказал Йенсен в интервью Dagbladet.

Напомним, сегодня, 16 ноября, сборная Дании проведёт последний, решающий матч на основном этапе чемпионата Европы со сборной Норвегии. Для гарантированного выхода в полуфинал датчанок устроит любой результат, кроме поражения. Норвежская сборная уже гарантировала себе выход из группы.