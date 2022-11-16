Тренер женской сборной Дании по гандболу: услышу о себе многое, если проиграем Норвегии
Поделиться
Главный тренер женской сборной Дании по гандболу Йеспер Йенсен рассказал, что готов к критике на родине в случае поражения от Норвегии в решающем матче основного этапа чемпионата Европы в Словении.
«Это будет новая глава — победить Норвегию впервые за слишком долгое время. Целых восемь лет, я даже не хочу об этом вспоминать. Это немного больно. Я знаю, что услышу о себе многое после возвращения, если мы проиграем», — рассказал Йенсен в интервью Dagbladet.
Напомним, сегодня, 16 ноября, сборная Дании проведёт последний, решающий матч на основном этапе чемпионата Европы со сборной Норвегии. Для гарантированного выхода в полуфинал датчанок устроит любой результат, кроме поражения. Норвежская сборная уже гарантировала себе выход из группы.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
15:58
-
15:35
-
14:43
-
14:01
-
14:00
-
13:45
-
12:02
-
11:34
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
08:12
-
08:00
-
02:39
-
00:03
-
00:02
- 15 ноября 2022
-
21:34
-
19:42
-
19:08
-
18:40
-
18:14
-
17:01
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
14:54
-
14:36
-
13:49
-
12:48
-
11:32
-
10:25
-
09:47
-
09:02
-
00:22
- 14 ноября 2022
-
21:07
Партнерский контент