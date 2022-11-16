Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» в волейбольной Суперлиге

8-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Казани матчем местного «Зенита» с «Белогорьем». Хозяева уверенно обыграли гостей со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:13).
Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, принёсший «Зениту» 19 очков. 11 очков на счету Александра Волкова. В составе «Белогорья» девять очков на счету Сергея Червякова.
«Зенит» одержал шестую победу в восьми матчах и с 19 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице, уступая одноклубникам из Санкт-Петербурга. «Белогорье» с 12 очками располагается на седьмой позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 8-й тур
«Зенит» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) – 3:0 (25:19, 25:17, 25:13).
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