Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановлено
Поделиться
Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, сообщает пресс-служба МПК на своей странице в «Твиттере».
На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 64 голосами против 39 (при 16 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленной приостановке деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК.
В связи с приостановлением деятельности ПКР теряет все права членства в МПК с учётом права на апелляцию. Соответственно, только Генеральная ассамблея МПК сможет отменить приостановку. Следующая Генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвёртом квартале 2023 года.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
22:25
-
22:05
-
21:26
-
19:40
-
15:58
-
15:35
-
14:43
-
14:01
-
14:00
-
13:45
-
12:02
-
11:34
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
08:12
-
08:00
-
02:39
-
00:03
-
00:02
- 15 ноября 2022
-
21:34
-
19:42
-
19:08
-
18:40
-
18:14
-
17:01
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
14:54
-
14:36
-
13:49
-
12:48
-
11:32
-
10:25
Партнерский контент