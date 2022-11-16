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Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановлено

Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановлено
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Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, сообщает пресс-служба МПК на своей странице в «Твиттере».

На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 64 голосами против 39 (при 16 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленной приостановке деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК.

В связи с приостановлением деятельности ПКР теряет все права членства в МПК с учётом права на апелляцию. Соответственно, только Генеральная ассамблея МПК сможет отменить приостановку. Следующая Генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвёртом квартале 2023 года.

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