Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 16 ноября, турнирная таблица

На женском чемпионате Европы по гандболу завершились все матчи основного этапа и определились полуфиналисты.
Напомним, 16 ноября определялся только один участник квартета сильнейших из группы I. Сборные Франции, Черногории и Норвегии досрочно вышли в полуфинал. Четвёртым полуфиналистом стала команда Дании, обыгравшая норвежских гандболисток со счётом 31:29.
Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 16 ноября
Основной раунд. Группа I. 4-й тур
Венгрия – Словения – 29:25.
Хорватия – Швеция – 27:31.
Норвегия – Дания – 29:31.
Группа II. 4-й тур
Румыния — Германия – 28:32.
Нидерланды — Черногория – 42:25.
Франция — Испания – 36:23.
Женский чемпионат Европы по гандболу проходит с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.
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