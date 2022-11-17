Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 16 ноября, турнирная таблица

На женском чемпионате Европы по гандболу завершились все матчи основного этапа и определились полуфиналисты.

Напомним, 16 ноября определялся только один участник квартета сильнейших из группы I. Сборные Франции, Черногории и Норвегии досрочно вышли в полуфинал. Четвёртым полуфиналистом стала команда Дании, обыгравшая норвежских гандболисток со счётом 31:29.

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 16 ноября

Основной раунд. Группа I. 4-й тур

Венгрия – Словения – 29:25.

Хорватия – Швеция – 27:31.

Норвегия – Дания – 29:31.

Группа II. 4-й тур

Румыния — Германия – 28:32.

Нидерланды — Черногория – 42:25.

Франция — Испания – 36:23.

Женский чемпионат Европы по гандболу проходит с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.