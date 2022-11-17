В Паралимпийском комитете России рассказали, как будут отстаивать свои права

В Паралимпийском комитете России рассказали, как собираются отстаивать свои права после приостановки членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).
Решение о приостановке членства ПКР, принятое внеочередным заседанием Генассамблеи МПК, автоматически лишает ПКР права на апелляцию.
«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с Открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК. ПКР рассматривает возможные варианты защиты своих прав», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПКР.
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