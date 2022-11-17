Сёстры Аверины показали снимки с фотосессии в роскошных платьях
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки выложили снимки с фотосессии, на которой они предстали в роскошных платьях: одно — чёрное, другое — белое.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.
Ранее сёстры Аверины выложили фото с Маргаритой Мамун.
Новость по темеСёстры Аверины показали фото с Маргаритой Мамун
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