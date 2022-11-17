Лидер сборной Франции по волейболу пригрозил бойкотировать Лигу наций — 2023

31-летний доигровщик сборной Франции Эрвен Нгапет негативно высказался о календаре Лиги наций — 2023, пригрозив бойкотировать турнир.
«Мы видели эти группы. Честно говоря, я уже не знаю, что делать. Кажется, единственное, что можно сделать, – не играть в этой Лиге наций, потому что это абсурд. Скорее всего, скоро у нас будут встречи с игроками, капитанами команд. Время принять важное решение», – приводит слова Нгапета Volleyball.it.
Сборная Франции на групповом этапе сыграет со сборными Японии, Сербии, Словении, Польши, Ирана, Китая, Болгарии. Команда Нгапета начнёт турнир в Японии, затем сыграет на домашней площадке и отправится на игру в США. Матчи группового этапа у мужчин примут Нагоя (Япония), Орлеан (Франция), Роттердам (Нидерланды), Пасай (Филиппины), Оттава (Канада) и Анахайм (США).
Напомним, сборная Франции является действующим победителем турнира. В 2022 году в финале она обыграла команду США. Эрвен Нгапет был признан самым ценным игроком турнира.
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