Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Кремле отреагировали на приостановку членства России в МПК

В Кремле отреагировали на приостановку членства России в МПК
Комментарии

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство России в организации.

«Безусловно, мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. И всё, что может быть сделано, и всё, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться. Потому что неоднократно об этом говорил президент Путин, защита прав и интересов наших паралимпийцев, собственно, как и олимпийцев, — это один из приоритетов нашего государства», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

«Резких слов о русских я не слышал». Что норвежцы реально думают об отстранении России? «Резких слов о русских я не слышал». Что норвежцы реально думают об отстранении России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022