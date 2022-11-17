В Кремле отреагировали на приостановку членства России в МПК
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство России в организации.
«Безусловно, мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. И всё, что может быть сделано, и всё, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться. Потому что неоднократно об этом говорил президент Путин, защита прав и интересов наших паралимпийцев, собственно, как и олимпийцев, — это один из приоритетов нашего государства», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».
Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.
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