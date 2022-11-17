Ронни О'Салливан отреагировал на критику со стороны Шона Мёрфи за свои слова о снукере

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан отреагировал на критические слова в свой адрес от чемпиона мира 2005 года английского снукериста Шона Мёрфи. Ранее Мёрфи не понравились слова О'Салливана о снукере. Ронни намекнул тогда, что игра не так уж много значит для него.

«Меня не интересует, что кто-то может сказать обо мне. Я уже давно не обращаю внимания на это», — приводит слова О'Салливана BBC.

Напомним, накануне Ронни О'Салливан вышел в 1/4 финала чемпионата Великобритании 2022 года по снукеру. В 1/8 финала О'Салливан со счётом 6:0 обыграл китайца Чжоу Юэлуна (21-й в мировом рейтинге). Соревнования проходят в Йорке (Англия). Турнир продлится до 20 ноября.