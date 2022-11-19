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Гандболистки ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в чемпионате России

Гандболистки ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в чемпионате России
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Гандболистки ЦСКА одержали 11-ю победу в чемпионате России сезона-2022/2023 и уверенно возглавляют турнирную таблицу предварительного этапа розыгрыша женской Суперлиги.

Столичный клуб на выезде обыграл звенигородскую «Звезду» со счётом 31:29. Самым результативным игроком матча стала Анастасия Кулак из ЦСКА, забившая семь мячей. По пять раз отличились её одноклубницы Антонина Скоробогатченко и Карина Сабирова. В составе «Звезды» шесть мячей на счету Анастасии Церковнюк.

«Звезда» с девятью победами входит в число ближайших преследователей ЦСКА. Также 18 очков у тольяттинской «Лады» и «Ростов-Дона».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап

«Звезда» (Московская область) – ЦСКА (Москва) – 29:31 (12:15).

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