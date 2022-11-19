Гандболисты «Виктора» продлили победную серию в Суперлиге до семи матчей

Гандболисты ставропольского «Виктора» одержали седьмую подряд победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Виктор» обыграл одного из аутсайдеров соревнований, омский «Скиф» со счётом 33:26.

Самым результативным игроком матча стал гандболист команды гостей Денис Полтавский, забивший восемь мячей. В составе «Виктора» по четыре мяча забили Никита Ильтинский, Иван Пасёнов и Радомир Врачевич.

«Виктор» выиграл все семь проведённых матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. В активе «Скифа» всего одна победа в шести матчах и 10-е место.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Виктор» (Ставропольский край) – «Скиф» (Омск) – 33:26 (14:13).