Гандболисты «Виктора» продлили победную серию в Суперлиге до семи матчей
Поделиться
Гандболисты ставропольского «Виктора» одержали седьмую подряд победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Виктор» обыграл одного из аутсайдеров соревнований, омский «Скиф» со счётом 33:26.
Самым результативным игроком матча стал гандболист команды гостей Денис Полтавский, забивший восемь мячей. В составе «Виктора» по четыре мяча забили Никита Ильтинский, Иван Пасёнов и Радомир Врачевич.
«Виктор» выиграл все семь проведённых матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. В активе «Скифа» всего одна победа в шести матчах и 10-е место.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Виктор» (Ставропольский край) – «Скиф» (Омск) – 33:26 (14:13).
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:47
-
20:17
-
19:19
-
14:32
-
13:29
-
11:59
-
09:46
- 19 ноября 2022
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
21:02
-
20:50
-
20:50
-
00:09
- 18 ноября 2022
-
21:56
-
21:16
-
20:00
-
19:40
-
18:09
-
14:02
-
13:49
-
12:56
-
12:39
-
12:10
-
10:32
-
09:42
-
01:36
- 17 ноября 2022
-
15:48
-
15:14
-
13:28
-
09:50
-
09:11
Партнерский контент