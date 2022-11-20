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«Да пошёл ты! Самый глупый вопрос». Тренер Норвегии остался недоволен работой журналиста

«Да пошёл ты! Самый глупый вопрос». Тренер Норвегии остался недоволен работой журналиста
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Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон резко отреагировал на вопрос журналиста о финальном матче его команды с Данией. Напомним, ранее датчанки одолели норвежек со счётом 31:29 на групповом этапе.

«Как вы справитесь с Данией, когда будут выпускать ещё одного полевого игрока?» — спросил журналист TV 2.

«Думаешь, я тебе скажу? Это самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал», — ответил тренер.

Затем Торир Хергейрссон завершил интервью и ушёл от журналиста, напоследок сказав: «Да пошёл ты!»

Сборная Норвегии одержала на чемпионате Европы по гандболу шесть побед в семи матчах. Команда Хергейрссона оказалась сильнее Хорватии, Швейцарии, Швеции, Венгрии, Словении, Франции.

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