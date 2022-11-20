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Состоялась жеребьёвка Masters 2023 по снукеру

Состоялась жеребьёвка Masters 2023 по снукеру
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Состоялась жеребьёвка нерейтингового турнира Masters 2023 по снукеру.

В первом раунде встретятся:

Нил Робертсон против Шона Мёрфи;

Кайрен Уилсон против Стюарта Бинэма;

Марк Аллен против Барри Хокинса;

Джадд Трамп против Райана Дэя;

Марк Селби против Чжао Синьтуна;

Джон Хиггинс против Джека Лисовски;

Марк Уильямс против Яня Бинтао или Дина Цзюньхуэя;

Ронни О'Салливан против Люка Бреселя.

Турнир пройдёт с 8 по 15 января в «Александра-палас» (Лондон, Великобритания). Это будет 49-й этап турнира Masters, который впервые был проведен в 1975 году. Действующим победителем турнира является австралиец Нил Робертсон, победивший Барри Хокинса в финале 2022 года со счётом 10–4.

Расписание матчей будет объявлено в ближайшее время.

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