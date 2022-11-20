Состоялась жеребьёвка Masters 2023 по снукеру

Состоялась жеребьёвка нерейтингового турнира Masters 2023 по снукеру.

В первом раунде встретятся:

Нил Робертсон против Шона Мёрфи;



Кайрен Уилсон против Стюарта Бинэма;



Марк Аллен против Барри Хокинса;



Джадд Трамп против Райана Дэя;



Марк Селби против Чжао Синьтуна;



Джон Хиггинс против Джека Лисовски;



Марк Уильямс против Яня Бинтао или Дина Цзюньхуэя;



Ронни О'Салливан против Люка Бреселя.

Турнир пройдёт с 8 по 15 января в «Александра-палас» (Лондон, Великобритания). Это будет 49-й этап турнира Masters, который впервые был проведен в 1975 году. Действующим победителем турнира является австралиец Нил Робертсон, победивший Барри Хокинса в финале 2022 года со счётом 10–4.

Расписание матчей будет объявлено в ближайшее время.