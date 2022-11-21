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Россиянин Степан Киселёв занял пятое место на Филадельфийском марафоне

Россиянин Степан Киселёв занял пятое место на Филадельфийском марафоне
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Российский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, двукратный чемпион России по марафону Степан Киселёв занял пятое место на Филадельфийском марафоне.

Россиянин показал время 2:16.00. Первое место занял американец Доминик Ондоро, преодолевший дистанцию за 2:14.20.

Фото: ВФЛА

Филадельфийский марафон — традиционный ежегодный международный марафон, проводящийся в Филадельфии (Пенсильвания, США) каждое третье воскресенье ноября. Дистанция пробега — 26,2 мили (42,1 км).

В XXI веке российские легкоатлеты пять раз становились победителями данного соревнования: Геннадий Темников (2001), Эльвира Колпакова (2000), Татьяна Маслова (2002), Марина Бычкова (2006), Ирина Машканцева (2012).

Впервые Филадельфийский марафон состоялся в 1954 году.

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