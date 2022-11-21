Россиянин Степан Киселёв занял пятое место на Филадельфийском марафоне

Российский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, двукратный чемпион России по марафону Степан Киселёв занял пятое место на Филадельфийском марафоне.

Россиянин показал время 2:16.00. Первое место занял американец Доминик Ондоро, преодолевший дистанцию за 2:14.20.

Фото: ВФЛА

Филадельфийский марафон — традиционный ежегодный международный марафон, проводящийся в Филадельфии (Пенсильвания, США) каждое третье воскресенье ноября. Дистанция пробега — 26,2 мили (42,1 км).

В XXI веке российские легкоатлеты пять раз становились победителями данного соревнования: Геннадий Темников (2001), Эльвира Колпакова (2000), Татьяна Маслова (2002), Марина Бычкова (2006), Ирина Машканцева (2012).

Впервые Филадельфийский марафон состоялся в 1954 году.