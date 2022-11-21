Дарья Клишина показала, как отдыхает на Карибах. Фото

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную в Сен-Бартелеми (Карибские острова). На снимке, сделанном неподалёку от моря, Клишина позирует перед камерой в пляжном наряде.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, 26 июня 2022 года 31-летняя Дарья Клишина во второй раз стала мамой. У российской спортсменки родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.

Ранее Дарья Клишина показала фотографию в купальнике, сделанную во время её отдыха на Карибских островах.