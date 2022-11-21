«Теперь у него мишень на спине». О'Салливан дал совет Аллену

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан уверен, что после победы Марка Аллена на чемпионате Великобритании многие захотят сразиться с североирландцем.
«Естественно, теперь на его спине появится что-то вроде мишени. Все соперники будут хотеть бросить ему вызов. Многие игроки будут сидеть дома и думать: «Я хочу сразиться с ним». Так что теперь всё будет для него по-другому, так что посмотрим, как он с этим справится. Вся динамика меняется, когда вы начинаете много выигрывать.
Вот почему он сказал, что должен вернуться к тренировочному столу. Я знаю, что это звучит немного цинично, но теперь уже его победа — это история. Впереди только следующие вызовы.
Если вы хотите продолжать побеждать и проявлять себя, вы должны оставить ваши победы в прошлом и смотреть вперёд. Это то, что сделал Стивен Хендри, это то, что сделал Стив Дэвис. Это суровая школа», — сказал О'Салливан в интервью Metro.
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