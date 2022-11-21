Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько дисквалифицирован на год за употребление допинга.

Информацию об этом сообщил «РИА Новости Спорт» агент волейболиста Дмитрий Резванов.

В сентябре стало известно, что пробы российских волейболистов Александра Бутько и Павла Мороза, сданные ими в апреле 2014 года, оказались положительными.

Александр Бутько выиграл золотые медали Олимпийских игр в Лондоне в составе сборной России в 2012 году. Минувший сезон 36-летний спортсмен провёл в составе кемеровского «Кузбасса». Он является трёхкратным чемпионом России (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), четырёхкратным победителем Лиги чемпионов (2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). Также Бутько выигрывал клубный чемпионат мира в 2017 году.