«Как вам мой образ?». Ромашина выложила фото в компании Александра Мостового

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой она стоит в красивом красном платье в компании бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.
«Уже посмотрели вторую серию «Наследников и самозванцев?». Как вам мой образ? И успела сфоткаться с Александром Мостовым», — написала спортсменка.
Фото: личный архив Светланы Ромашиной
Светлана Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. Она выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и в 2015—2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.
В ноябре Светлана Ромашина стала участницей шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.
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