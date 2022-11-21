«Как вам мой образ?». Ромашина выложила фото в компании Александра Мостового

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой она стоит в красивом красном платье в компании бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.

«Уже посмотрели вторую серию «Наследников и самозванцев?». Как вам мой образ? И успела сфоткаться с Александром Мостовым», — написала спортсменка.

Фото: личный архив Светланы Ромашиной

Светлана Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. Она выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и в 2015—2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

В ноябре Светлана Ромашина стала участницей шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.