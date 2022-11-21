Мини-футбольная классика — КПРФ принимает «Синару»

Уже на этой неделе – 24 и 25 ноября – мини-футбольный клуб КПРФ будет принимать своего принципиального соперника – «Синару» из Екатеринбурга. Уральский коллектив является трёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/2008.
К очному противостоянию соперники подходят практически с идентичными показателями – после восьми сыгранных встреч обе команды имеют в активе по четыре победы.
МФК КПРФ приглашает зрителей на матчи, где всех ждёт насыщенная программа: аквагрим, развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!
Обе встречи пройдут в УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкр. Климовск, проезд Юности, 1. Начало матчей — в 19:30.
Напомним, ранее МФК КПРФ обыграл «Ухту» в первом матче 1/4 финала Кубка России, забив семь мячей.
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